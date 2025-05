Corea del Sud: Stop agli allevamenti di carne di cane

Il governo della Corea del Sud ha annunciato il divieto del commercio di carne di cane entro il 2027, ponendo fine a pratiche considerevolmente criticate. Già da ora, molti ristoranti e negozi stanno chiudendo, incluso un noto allevamento di cani gestito da Yu, che ha operato in condizioni disumane per decenni. La sua attività è stata chiusa dopo violazioni della legge sulla protezione degli animali.

La chiusura degli allevamenti, stimati in circa 1.500 nel paese, è sostenuta da un crescente cambiamento culturale, con un numero crescente di persone che adottano cani come animali domestici. Si prevede che entro la fine dell’anno il 60% degli allevamenti chiuderà, grazie anche a incentivi economici offerti dal governo per la conversione delle attività.

Organizzazioni come Humane World for Animals sono attive nel salvataggio dei cani; attualmente, i 67 cani del signor Yu saranno trasferiti negli Stati Uniti per trovare nuove famiglie adottive. Attori come Daniel Henney sostengono queste iniziative, evidenziando l’importanza del cambiamento nella percezione dei cani, considerati ormai come compagni di vita.

La campagna di Humane World for Animals ha già chiuso 18 allevamenti e salvato oltre 2.700 cani dal 2015. In aggiunta, statistiche mostrano un significativo calo dell’industria, in parte dovuto a recenti approvazioni legislative. La chiusura degli allevamenti di carne di cane rappresenta un passo importante verso la tutela dei diritti degli animali e un cambiamento di sensibilità a livello sociale.

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it