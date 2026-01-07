Corea del Sud chiede a Cina mediazione su nucleare

Il presidente sudcoreano Lee Jae-myung ha chiesto alla Cina di svolgere un ruolo di mediazione nelle questioni relative alla penisola coreana, a partire dal programma nucleare della Corea del Nord. Durante un pranzo con giornalisti a Shanghai, in occasione della sua visita di Stato di quattro giorni in Cina, Lee ha rivelato dettagli del suo incontro con il presidente cinese Xi Jinping a Pechino.

Secondo quanto riferito dall’agenzia Yonhap, Xi ha sottolineato la necessità di affrontare la questione di Pyongyang con “pazienza”, mentre Lee ha chiesto esplicitamente che la Cina faccia da ponte tra le parti. Lee ha descritto una situazione di dialogo completamente interrotto tra le due Coree, con “zero fiducia” e crescente ostilità reciproca, sottolineando la necessità di un approccio diverso.

Lee ha illustrato una possibile proposta di compromesso: un congelamento del programma nucleare nordcoreano in cambio di una forma di compensazione. La Cina, secondo Xi, è pronta a “impegnarsi nel ruolo di mediatore”, condividendo in larga parte le valutazioni presentate da Seul. La visita di Lee si svolge in un contesto regionale e globale segnato da tensioni geopolitiche e test missilistici di Pyongyang, e include anche un forte capitolo economico e industriale.

La visita ha lo scopo di rafforzare il dialogo con Pechino, mantenendo allo stesso tempo saldo il legame strategico con gli Stati Uniti. Durante la cena di Stato a Pechino, Lee e sua moglie si sono scattati un selfie con Xi e la consorte, utilizzando uno smartphone regalato da Xi. La visita si è svolta in un contesto già teso, aggravato dal lancio di missili balistici da parte della Corea del Nord, presentato come un’azione volta a verificare la capacità di deterrenza e la prontezza operativa delle forze missilistiche.

Xi ha richiamato il quadro internazionale “sempre più complesso e turbolento”, sottolineando che Cina e Corea del Sud hanno responsabilità condivise nella salvaguardia della stabilità regionale e devono “prendere le giuste decisioni strategiche” in una fase di profonda trasformazione geopolitica.