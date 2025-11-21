Corea del Nord verso una diplomazia di pace

La cooperante svizzera cattolica Katharina Zellweger ha espresso la sua preoccupazione per la situazione in Corea del Nord, dove le sanzioni imposte a causa del programma missilistico e nucleare stanno avendo un impatto negativo sulla popolazione. Secondo Zellweger, le sanzioni stanno creando una spirale discendente per i poveri e la malnutrizione sembra diffondersi nuovamente in tutto il Paese.

Zellweger ha gestito un programma di assistenza di Caritas Hong Kong in Nord Corea e ha lavorato per l’Agenzia svizzera per lo sviluppo e la cooperazione a Pyongyang. Attualmente è responsabile di una Ong, KorAid, che si dedica all’assistenza e promozione di persone con disabilità in vari paesi, anche in Corea del Nord. La donna ha affermato che l’attuale situazione di stallo non durerà per sempre e che sarà necessaria una diplomazia di pace per tornare alla normalità.

Zellweger ha ricordato di aver visto la dura realtà e l’incredibile sofferenza della popolazione nordcoreana durante la grave carestia della primavera del 1995. Ha lavorato con l’agenzia svizzera per avviare la “Pyongyang Business School” e ha creato l’organizzazione no-profit KorAid per assistere le persone con disabilità in Corea del Nord.

La donna ha affermato che la Chiesa cattolica della Corea del Sud svolge già un ruolo importante nel processo di guarigione e mantiene viva la speranza di riconciliazione tra le due Coree. Ha anche sottolineato l’importanza di sostenere le organizzazioni che attualmente hanno la possibilità di operare nel Nord, come l’UNICEF, che ha inviato vaccini e generi alimentari essenziali per i bambini malnutriti.

Zellweger promuove una diplomazia di pace che comprende il peacemaking, il peacekeeping e il peacebuilding, e ritiene che una pace duratura debba essere costruita sulla fiducia, su una comunicazione efficace e sulla ricerca di soluzioni accettabili per tutte le parti. Ha concluso che un canale possibile per creare fiducia e buone relazioni potrebbe essere la Giornata Mondiale della Gioventù del 2027, che si terrà a Seul.