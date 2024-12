Cordino Universale Regolabile per Smartphone – Compatibile con iPhone, Huawei, Samsung e Altri Modelli

Price: 11,99 € - 6,49€

(as of Dec 21, 2024 21:01:13 UTC – Details)





Descrizione prodotto

Cordino multifunzionale

Questo cordino per cellulare può essere utilizzato come cinturino da polso, appeso al collo, alla spalla o a tracolla. Anche se corri, fai escursioni, fai i lavori domestici, vai in bicicletta, fai sport, fitness e altre attività, puoi portare con te il tuo cellulare e avere le mani libere.

Compatibile con la maggior parte dei telefoni cellulari con custodia a copertura totale. Include: (iPhone 12/12 Pro/12 Pro Max/11/11 Pro/11 Pro Max, Samsung Galaxy S21/S21+ Plus/S21 Ultra/S20/S20+ Plus

Deve essere utilizzato con una custodia per cellulare a copertura totale, una custodia per cellulare a metà confezione non è adatta.

Non influisce sulla ricarica del dispositivo e sull’utilizzo delle cuffie.

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 11 novembre 2024

ASIN ‏ : ‎ B0DMN49WBD