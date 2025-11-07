17.3 C
Cordiali e Gravel: La Nuova Sfida di Cordioli in Italia

Gianluca Cordioli, ciclista del Sissio Team, ha concluso una stagione positiva, nonostante il desiderio di passare tra i professionisti. Durante l’anno, ha vinto tre gare, tra cui quelle di Volta, Caselle di Sommacampagna e Acquanegra sul Chiese, ed ha ottenuto due secondi posti a Marmirolo e Sommacampagna, oltre a diversi piazzamenti nella top ten. A 24 anni, Cordioli ha dimostrato le sue capacità, ma nonostante i risultati, il passaggio tra i professionisti non si è concretizzato.

La stagione è iniziata bene con il successo a Volta, ma alcuni problemi fisici hanno ostacolato le sue prestazioni nel corso dell’anno. Superati questi difficoltà, ha recuperato e ottenuto buoni risultati, esprimendo soddisfazione per il suo percorso.

Cordioli ha deciso di passare al gravel, una disciplina che considera adatta alle sue caratteristiche. Ha già provato questa specialità e si è sentito a suo agio. Esemplari atleti del mondo gravel, come Mohoric e Van Der Poel, hanno ispirato la sua scelta.

Il passaggio è già stato organizzato e attende l’ufficializzazione del team con cui parteciperà alle competizioni di gravel, senza escludere alcune gare su strada nel corso della stagione.

Riguardo agli obiettivi futuri, Cordioli intende concentrarsi sul miglioramento in questa nuova specialità. Se dovesse porsi un traguardo, esprime il desiderio di prendere parte ai Mondiali.

