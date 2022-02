Una storia davvero bellissima è stata pubblicata sui social poco tempo fa e noi abbiamo deciso di raccontarvela. I protagonisti sono Corbin, una femmina di alano e Potato, un gattino rimasto senza la sua mamma. I due in pochi giorni sono diventati inseparabili.

Per tutti noi è davvero bellissimo poter vedere i legami che gli animali possono instaurare, soprattutto per quelli che stanno vivendo un momento particolare e difficile.

Potato è un gattino che si è ritrovato a vivere da solo sulle strade della sua città, nessuno aveva notizie della sua mamma. Era troppo piccolo per poter sopravvivere in quella situazione e una donna chiamata Karen, quando lo ha visto, è subito intervenuta per aiutarlo.

Il gattino era felice di aver trovato una persona così dolce e gentile nei suoi confronti. La ragazza che ha un amore profondo per gli animali, ha scelto di non lasciarlo in quelle condizioni e di portarlo a casa con sé.

Per lei non era la prima volta che prendeva un animale in affidamento, ma la sua regola era quella di non tenerlo. Anche la sua cagnolina era felice del nuovo arrivato nella casa.

Forse Corbin aveva capito le difficoltà che stava vivendo e voleva fare qualcosa per aiutarlo. Per questo è rimasto al suo fianco per tutto il tempo, era diventata la sua mamma adottiva.

La nuova vita di Corbin e Potato e la decisione della sua amica umana

Quando il gattino sembrava essere grande abbastanza, Karen ha iniziato a fare gli annunci per la sua adozione. Sperava di poter trovare una famiglia amorevole in breve tempo.

Tuttavia, la donna pochi giorni dopo si è resa conto che la sua cagnolina non avrebbe mai accettato una separazione dal suo nuovo amico. Inoltre, anche Potato avrebbe sofferto molto a stare lontano dal cane. Ecco il video della storia di seguito:

È proprio a questo punto che Karen ha deciso di fare uno strappo alla sua regola. Ha scelto di adottare per sempre il gattino ed ovviamente, è molto felice della sua decisione. Vedere i suoi animali così uniti, le riempie il cuore di gioia.