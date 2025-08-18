Corato: l’opacità negli affidamenti comunali sotto accusa

I partiti di opposizione cittadini, tra cui Fratelli d’Italia, Lega Salvini, Unione di Centro, Direzione Corato, Nuova Umanità, Patto Comune e Polis, hanno denunciato la gestione poco trasparente dell’amministrazione comunale di Corato, evidenziando in particolare la pratica degli affidamenti diretti.

In una nota, i gruppi hanno descritto una situazione in cui il denaro pubblico viene gestito in modo discutibile. Hanno sottolineato che, invece di servire i cittadini, l’amministrazione sembra spesso favorire amici e conoscenti. Questa pratica ha portato a uno spreco di fondi per centinaia di migliaia di euro, senza che ci sia chiarezza su come e perché vengano spesi.

Hanno evidenziato che gli affidamenti diretti di opere pubbliche e servizi avvengono senza giustificazioni per i prezzi concordati, non ci sono confronti tra preventivi, i ribassi sono minimi e gli appalti sono spesso assegnati senza procedure competitive. Inoltre, in molti casi, i contratti sono frazionati per evitare le normative, consentendo a specifiche imprese di ricevere più incarichi.

Tali pratiche infrangono le linee guida dell’ANAC, che ha raccomandato di seguire procedure di confronto concorrenziale piuttosto che ricorrere agli affidamenti diretti. I partiti di opposizione chiedono maggiore trasparenza e un utilizzo più responsabile delle risorse pubbliche, evidenziando come, attraverso una migliore gestione, si potrebbero risparmiare ingentissime somme destinate ad altre necessità.

Infine, affermano che l’opposizione viene vista come un fastidioso interlocutore che ha il compito di chiedere conto di tali pratiche.