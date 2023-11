Coprisedili di colore grigio coprisedili da scrivania in Spandex coprisedili protettivi coprisedili per banchetti dell’hotel matrimonio dimensioni universali

-Ad alta densità di tessuto protegge la vostra sedia da macchie di inaspettato -La tecnologia di stampa dello schermo utilizzato per una forte solidità del colore. -Tessuto elastico per una facile applicazione. -Fascia elastica design offre una perfetta vestibilità e non-slip grip. -Disponibile in diversi colori e modelli di progettazione per adattarsi a qualsiasi interni. -Può essere utilizzato in casa, ristoranti o a eventi speciali. -Disponibile in una dimensione universale, si adatta maggior parte dei tipi di sedie. -Completamente lavabile in lavatrice.

Nota

1. In La Misura Manuale, un errore di 1-4 cm è accettabile.

2. Se si desidera cambiare il prodotto a causa della taglia sbagliata, quindi gentilmente di contattarci.

3. Fast e trasporto libero non significa che non si deve pagare il trasporto supplementare di custom.

4. Il divano o di copertura formato per i diversi paesi non è la stessa. Si prega di fare una corretta di ricerca e li con precisione di misura prima di acquistare.

5. Il trasporto a lunga distanza di viaggio potrebbe rendere il prodotto bit piegato o creasy. Ma questo non pregiudica la qualità e l’uso del prodotto.

6. We non offrono servizio di imballaggio di vendita al dettaglio. Se si acquista il prodotto per il commercio scopo o di presentare come un dono, si prega di prendere in considerazione la confezione a vostra fine.

7. Dal momento che l’ uso di diversi schermi, l’immagine potrebbe non riflettere il colore reale del prodotto. Tuttavia, vi possiamo garantire che lo stile sarà lo stesso, come mostrato nella immagine.

Nel caso In cui, si trova qualsiasi difficoltà, mentre usando il nostro sito web o di effettuare un ordine, vi preghiamo di contattarci.

Metodo di lavaggio

• Lavare in lavatrice caldo

• Non usare cloro candeggina

• Basso contenuto di ferro con vapore

• Lavare i colori scuri separatamente

Avvertimento

• Evitare l’uso di candeggina per il lavaggio del copre

• Lavare con apparecchiature o vestiti con colore simile

Trasporto libero e Il Rimborso

1. Di spedire tutti gli ordini entro 5 giorni a causa di alcuni controlli di sicurezza da aliexpress.com. La data di spedizione potrebbe essere estesa a causa di vacanze.

2. Il prodotto verrà consegnato a voi entro 10 a 60 giorni. Per i paesi da dove riceviamo un minor numero di ordini, il termine di consegna sarà di 120 giorni.

3. Noi pretendiamo la responsabilità di essere responsabile per qualsiasi consegna errata e problemi di qualità nel prodotto.

4. La società non sarà responsabile per il pagamento di qualsiasi tassa della dogana per il paese di destinazione.

5. Le informazioni richieste, tra cui indirizzo, codice postale, numero di telefono, E il numero di cellulare dovrebbe essere completo e preciso.

6. Per qualsiasi nazionale Russa del cliente, si prega di fornire il vostro nome completo per la consegna completa delle vostre merci.

7. Per il commercio all’ingrosso rivenditori, si consiglia a contattarci direttamente per i migliori prezzi così come gli sconti di trasporto.

8. Alberino Della cina Ha Registrato la Posta di Aria è utilizzato per la spedizione delle vostre merci negli Stati Uniti, europa e in altre parti del mondo. Di solito ci vogliono 15 a 45 giorni lavorativi per trasportare la vostra spedizione per voi. Se il totale di acquisto superiore a $180, SME o DHL sarà responsabile per la consegna i vostri prodotti a voi. Se si dispone di un trasporto libero preferito, vi preghiamo di contattarci e di farci sapere.

I ritorni

Facciamo in modo di controllare tutti gli articoli prima della spedizione a voi. Nel caso In cui un articolo è danneggiato durante il trasporto o la consegna, non esitate a darci una chiamata e di farci sapere entro i prossimi sette giorni. I nostri clienti dedicato team di servizi dopo la verifica l’ordine sarà o inviare una sostituzione del vostro ordine per la spedizione O di ritorno i vostri soldi. La soddisfazione del cliente è la nostra prima movente.

