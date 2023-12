Coprisedile per auto per cani impermeabile trasportino per cani da viaggio per animali domestici amaca per seggiolino posteriore per auto tappetino di protezione per cani

Viaggio sicuro per animali domestici

1.100% impermeabile, protezione completa. 2. Finestra visiva a rete Premium, migliore circolazione dell’aria, senza ansia. 3. Scenari di utilizzo multifunzionali, facile da commutare. 4. Sicurezza viaggiare, Design antiscivolo, apertura in Velcro per cintura di sicurezza.

Finestra a rete visibile Fornisce al tuo cane una migliore circolazione dell’aria in estate e in inverno. Consente al cane di vedere te e l’esterno chiaramente attraverso la finestra che aiuta il tuo cane a ridurre l’ansia e a mantenere la calma durante i viaggi.

Design delle alette laterali Le alette laterali convertibili sull’amaca per cani per auto aiutano il tuo cane ad entrare e uscire facilmente in auto, mentre impedisce di graffiare le panche e le porte in pelle.

Facile da convertire La copertura del sedile posteriore del cane è facile da convertire tra l’amaca dell’auto del cane e la copertura standard della panca che ti consente di condividere il sedile posteriore con il tuo cane. Proteggi l’intero sedile posteriore da sporco, capelli, graffi e manici puliti.



Mantieni al sicuro Per garantire la sicurezza del tuo cane, il coprisedile posteriore del nostro cane è tenuto in posizione da quattro cinghie per poggiatesta, supporto antiscivolo e due dispositivi fissati al sedile. È possibile inserire due aperture nella cintura di sicurezza del cane.

100% impermeabile L’amaca per cani con sedile posteriore trapuntato unica ha due strati impermeabili. Oxford 600D con rivestimento resistente all’acqua e TPU che è un nuovo materiale impermeabile può impedire ai tuoi sedili di essere macchiati o bagnati.

Dimensioni meravigliose Ci sono coprisedili per cani di due dimensioni, che sono più grandi di altri coprisedili per auto per cani. Adatto a diversi veicoli come auto, camion, SUV. Standard (143cm di larghezza x 152cm di lunghezza) 1.3kg

X-Large (larghezza 153cm x 162cm lunghezza) 1.6kg



Facile da pulire Lavabile in lavatrice o utilizzare un ciclo delicato.

Pacchetto: 1 coprisedile posteriore per cani e 1 cintura di sicurezza per cani e 2 cinghie di scorrimento per porte





DISPLAY di colore nero

Se hai un’auto e un migliore amico peloso, hai una ricetta per il successo quando si tratta di affrontare nuove avventure insieme o in viaggio con la famiglia. Per questo motivo, hai bisogno di un coprisedile posteriore per cani affidabile progettato per mantenere il tuo cane comodo, sicuro e pulito del veicolo.





I vantaggi 1.Never leave you dog home quando sei in viaggio utilizzando questo coprisedile per cani per sedile posteriore. 2. Con l’oxford impermeabile, la copertura non solo mantiene le stampe di capelli e zampe lontano dai cuccioli, ma previene anche perdite e messaggi.