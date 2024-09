18,99€

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE: la soluzione perfetta per il tuo letto! Il lenzuolo coprimaterasso è pensato per offrirti una protezione eccezionale. Dimentica il fastidio del sudore e dei liquidi che possono rovinare il tuo prezioso materasso. Il coprimaterasso di Flowen garantisce una barriera affidabile che lo mantiene al sicuro e asciutto. Goditi notti tranquille e riposanti, sapendo di avere un alleato affidabile che protegge il tuo sonno e il tuo comfort.

PERFETTA ADERENZA: il coprimaterasso impermeabile Flowen aderisce perfettamente al materasso senza mai allentarsi. Grazie alla presenza di 4 elastici agli angoli eviterà la formazione di fastidiose pieghe garantendo tranquillità durante il sonno.

MATERIALI PREMIUM: con una composizione mista di cotone e poliestere, il coprimaterasso Flowen offre freschezza e traspirabilità in ogni stagione. Combatti gli acari e goditi un comfort senza pari. Scopri la differenza che fa la qualità!

CURA DEL PRODOTTO: rivoluziona la tua routine di cura del letto con il coprimaterasso impermeabile Flowen: durata senza pari anche dopo ripetuti lavaggi. Non preoccuparti di perdere la qualità nel tempo. Leggi attentamente l’etichetta e le avvertenze per scoprire come mantenere al meglio il tuo coprimaterasso.

LA SOLUZIONE SU MISURA PER IL TUO LETTO: disponibile in una vasta gamma di dimensioni, il coprimaterasso si adatta perfettamente al tuo letto matrimoniale, singolo, una piazza e mezza, king size o queen size. Non importa la misura, abbiamo quello che fa per te. Raggiungi un comfort ottimale e assicurati un sonno ristoratore. Disponibile per misure 90×190, 90×200, 120×190, 120×200, 135×190, 140×190, 140×200, 150×190, 150×200, 160×190, 160×200, 180×190, 180×200 e 200×200.