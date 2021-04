“Il biglietto di cinema e teatri valga come autocertificazione per circolare oltre il coprifuoco”. E’ la proposta del presidente del Tric-Teatri di Bari, Augusto Masiello, per le riaperture dei luoghi di spettacolo. “Il governo ha tracciato la nuova road map delle riaperture. Mentre al centro-nord – si legge in una nota – da lunedì 26 aprile sarà possibile tornare nei cinema, teatri e sale da concerto al chiuso (con capienza ridotta al 50%), qui al sud la zona rossa impone ancora un fermo a tutto il settore dello spettacolo, forse il nulla osta in Puglia come in altre regioni del sud Italia arriverà a maggio inoltrato”.

“Dovremo programmare i nostri spettacoli molto presto per permettere agli spettatori di poter tornare a casa entro le 22. Questo però – dice Masiello – priverebbe della possibilità di fruire di uno spettacolo una grande fetta di lavoratori che alle 18 o 19 è ancora dietro la sua scrivania, in cantiere o nel proprio negozio. Per gli spettacoli che faremmo all’aperto – aggiunge – qui da noi al Sud è impossibile iniziare con la luce del sole che non scompare prima delle 21, si dovrebbe mettere in scena uno spettacolo o proiettare un film in meno di un’ora per permettere alla platea di rientrare a casa prima delle 22”.

Per questo “chiediamo di autorizzare di prorogare il rientro a casa a tutti coloro che sono stati in un teatro, al cinema o in una sala da concerto – conclude Masiello – Basterebbe esibire il proprio biglietto come autocertificazione per evitare di essere multati”.