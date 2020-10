Qualche ritardatario, ristoratori e baristi che tornano a casa, poche macchine per le strade. Le vie della movida di Milano alle 23, ora in cui scatta il coprifuoco imposto dalla Regione Lombardia, si svuotano. I Navigli e la Darsena, solitamente affollati e rumorosi nelle notti del weekend, sono deserti e silenziosi. E la pioggia che dalla mattina cade su Milano non invoglia a uscire. I milanesi, alla seconda serata di coprifuoco, rispettano le norme dettate per cercare di contenere la seconda ondata di coronavirus, che sulla città si sta accanendo con violenza e con numeri in continuo aumento. A controllare il rispetto dell’ordinanza sui Navigli ci sono i carabinieri, che fermano auto e passanti per verificare le urgenze dei cittadini che ancora non sono in casa.

