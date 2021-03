La decisione della Congregazione della Dottrina della Fede (su avallo di Papa Francesco) di non considerare lecite le benedizioni alle coppie LGBT ha scatenato un’enorme polemica dentro e fuori il mondo cattolico. Da Fedez ed Elodie a Elton John e Laura Pausini, sono diverse le star che hanno criticato la nota del Vaticano. Adesso però anche molti sacerdoti si sono detti contrari alla scelta della Santa Sede.

Stando a quello che riporta Il Messaggero, in Germania sarebbero diverse le voci contrarie alla nota e tra queste anche quella di don Tobias Schaefer, rettore della cattedrale di Worms: “Se la Chiesa non può benedire ovunque le persone che desiderino una benedizione, non rinuncia al più appropriato dei suoi compiti? La benedizione non è uno strumento di giudizio morale, ma l’affermazione che Dio è lì, che cammina con noi. Nel bene e nel male. Non posso negare, né negherò la benedizione di Dio» a chiunque la richieda“.

Non solo in Germania, anche in Austria sono tanti i preti (almeno 300) a voler benedire comunque le coppie gay. Molti parroci in un comunicato, si sono detti profondamente inorriditi dal nuovo decreto vaticano che cerca di proibire la benedizione delle coppie LGBT: “Siamo profondamente sconvolti dal nuovo decreto romano che cerca di proibire la benedizione delle coppie omosessuali. Questa è una ricaduta che avevamo sperato di aver superato con Papa Francesco. Noi in solidarietà con tanti non rifiuteremo in futuro nessuna coppia amorevole che chiede la benedizione di Dio. – scrive il portavoce Padre Helmut Schueller – Violerò le regole attualmente in vigore dando anche la comunione ai protestanti e ai cattolici divorziati che si risposano“.

Per quanto io metta sullo stesso piano le benedizioni, i biscotti della fortuna e i braccialettini dell’amicizia, sono ovviamente d’accordo con i preti tedeschi e austriaci. Se il loro Dio esiste ed è un’entità positiva, allora non potrà che gioire se viene celebrata ogni forma d’amore. Quindi Germania 1 Vaticano 0.

Alessandro Zan sulla note per evitare le benedizioni alle coppie LGBT.

“Mi tengo sempre fuori dalla questioni religiose. Essendo un rappresentante di un’istituzione laica come il Parlamento tendo sempre a non entrare nelle questioni che riguardano una confessione religiosa. Ovviamente sul piano umano sono molto dispiaciuto e penso che sia comunque lontano ai sentimenti della maggior parte dei cattolici che sono per sostenere qualsiasi forma di amore”.

Ci speravo ma non mi illudevo il #Vaticano dice no alla benedizione per le coppie gay, sarebbero illegittime, una decisione che va contro ogni diritto della persona — Davidino (@DavidinoDadde) March 15, 2021

Il #Vaticano dice un no secco alla benedizione delle coppie #gay e con l’assenso nero su bianco di @Pontifex_it Nota a margine: questa settimana comincia l’Anno della Famiglia sulla base del documento #Amorisletitia La mens di Francesco diviene sempre più chiara #Vaticano pic.twitter.com/zd9YtSDnbg — Nina Fabrizio (@NinaFabrizio) March 15, 2021