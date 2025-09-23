Coppie e salute mentale: quando i disturbi si riflettono

Recenti ricerche scientifiche hanno mostrato che le coppie spesso condividono gli stessi disturbi psichiatrici, suggerendo che la salute mentale di un partner possa influenzare quella dell’altro. Un’indagine su quasi 15 milioni di persone provenienti da Taiwan, Danimarca e Svezia ha esaminato la relazione tra dinamiche relazionali e salute mentale, rivelando che non solo le persone con disturbi tendono a sposarsi, ma spesso anche il partner presenta condizioni simili o correlate.

Lo studio ha analizzato nove disturbi psichiatrici comuni ed evidenziato una correlazione significativa tra i partner. I ricercatori hanno suggerito tre possibili spiegazioni per questo fenomeno: innanzi tutto, l’attrazione per la somiglianza, che porta a formare legami tra persone con esperienze simili, incluse quelle legate alla salute mentale; in secondo luogo, la “convergenza ambientale”, dove vivere insieme porta a sviluppare schemi di pensiero simili; infine, lo stigma sociale che può condizionare la scelta di un partner, spingendo le persone a cercare relazioni con chi ha esperienze simili.

Oltre all’aspetto relazionale, la ricerca ha evidenziato i rischi genetici per i figli di genitori con disturbi simili, aumentando le probabilità di sviluppare correlati disturbi psichiatrici.

Per proteggere la salute mentale di coppia, è importante riconoscere i segnali di disagio e mantenere una comunicazione aperta. Inoltre, è fondamentale preservare la propria individualità attraverso interessi personali e amicizie al di fuori della relazione. Se il disagio persiste, non si deve esitare a cercare supporto professionale, poiché il benessere psicologico è fondamentale per una relazione sana.