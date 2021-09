Pandemia e lockdown hanno avuto un grande impatto su due aspetti della nostra quotidianità: l’utilizzo della tecnologia e il rapporto con la casa, diventata per lunghi periodi unico confine delle nostre giornate.

Quali correlazioni possono innescarsi tra questi due aspetti e come hanno modificato l’approccio alla smart home sono gli elementi al centro di un sondaggio CAWI condotto da SWG in collaborazione con GEDI.

Il rapporto con la casa

Dal rapporto emerge che un intervistato su due ha modificato, più o meno profondamento, il suo rapporto con la casa: i più giovani e chi vive da solo si sentono in trappola, mentre i più adulti hanno riscoperto il piacere di vivere la propria abitazione.

Sono diventate molto più importanti la comodità e l’organizzazione degli spazi: tra gli under 35 sono fondamentali le dotazioni e la funzionalità degli ambienti, mentre per i più adulti rivestono un ruolo centrale anche l’accoglienza e la bellezza degli spazi domestici.

Per quanto riguarda l’utilizzo degli spazi domestici, per la maggior parte degli intervistati la casa resta il luogo in cui rilassarsi e stare in famiglia, ma soprattutto tra i più giovani (fascia di età 18 – 34 anni) deve essere adeguata anche allo svago, al lavoro e per allenarsi. Quindi non solo trovare spazi, tecnologia e infrastrutture adeguate allo smart working, ma anche ambienti in grado di diventare piccole palestre domestiche.

Questo rapporto con lo spazio domestico fa guardare con ottimismo ai potenziali sviluppi della smart home, perfettamente in linea con i dati rilasciati in primavera dal rapporto Internet of things nelle case italiane in cui si stima il mercato italiano a 556 milioni e con la possibilità di raddoppiare il giro d’affari entro il 2023.

Hi-tech e smart home

La seconda parte del sondaggio di SWG si concentra sugli aspetti tecnologici. Due intervistati su 5 escono dalla pandemia con un maggiore interesse verso l’hi-tech, condizione particolarmente favorevole alla diffusione delle tecnologie smart home, che per 3 su 4 miglioreranno le nostre vite. L’interesse verso IoT, domotica e robotica è aumentato per il 39% del campione ed è diminuito solo per meno del 3%.

Soprattutto, è diffusa la convinzione che la smart home avrà un impatto positivo sulla qualità delle nostre vite (lo pensa il 73%).

Insomma, le smart home suscitano più emozioni positive che negative. L’entusiasmo è al primo posto (33%) soprattutto tra coloro che hanno elevate competenze digitali, seguito da un senso di tranquillità (27%), cui fa da contraltare un 17% di ansiosi, principalmente tra coloro che hanno scarse competenze digitali. C’è poi un 23% che associa alla smart home la sorpresa, suscitata dalle potenzialità offerte da una casa intelligente e connessa.

Sono varie le ragioni che spingono verso soluzioni smart per la casa: aumentare la sicurezza e ridurre i consumi per chi vive da solo e gli over 55; diminuire il tempo da dedicare alle mansioni domestiche quotidiane per i più giovani e i nuclei famigliari più numerosi. Per il 35% è un plus la possibilità di controllare la propria abitazione, anche da remoto, con conseguente possibilità di monitorare i consumi e avere un controllo h24.

Un intervistato su due si dice pronto a trasformare la casa in una smart home, con un maggiore entusiasmo tra i più giovani, tra i più digitalizzati e tra i ceti medio alti. Ma soprattutto tra quel 46% che non si dice interessato, quali sono i principali freni? Soprattutto la visione consumistica e superflua (per il 34%), oltre ai costi (31%) e ai timori per la privacy (26%). Di contro, è la comodità (54%) ad attrarre gli entusiasti, seguita a debita distanza dalla possibilità di risparmiare tempo (36%) e dalla convinzione di rendere la casa più sostenibile (24%).

smart home

I principali aspetti da monitorare con soluzioni smart sono la temperatura (90%) e i consumi di energia elettrica (88%). Seguono la gestione dell’illuminazione (85%) e la sicurezza della casa (84%, di cui l’89% composto da donne). Tra gli under 35 riveste un ruolo non secondario l’aspetto ludico: il miglioramento dell’esperienza di gioco con i videogame interessa il 37% del campione.

Infine, per affrontare la transizione verso la smart home, i più giovani e digitalizzati si rivolgerebbero ai negozi di elettronica e ai grandi siti di e-commerce, mentre sono un gradino più un basso i big player dell’energia, delle telecomunicazioni e della finanza.