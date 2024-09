Coppia unita: tutto quello che si vorrebbe dagli animali domestici

Il termine “coppia unita” o “coppia legata” si riferisce a due animali domestici, come cani o gatti, che sono stati portati nella stessa casa dalla loro famiglia adottiva e che vengono considerati inseparabili da un rifugio. Questo concetto è stato spiegato da un’expert in un rifugio nel New Jersey, “Marty’s Place Senior Dog Sanctuary”. L’esperta sottolinea che, in alcuni casi, anche nel caso in cui una famiglia voglia adottare solo uno degli animali, la coppia non può essere separata.

Una volta che questi animali raggiungono il loro nuovo ambiente, il loro comportamento rimane invariato, continuando a mantenere il legame che hanno formato durante la loro permanenza al rifugio. Gli animali possono imitarsi l’uno con l’altro e tendere a seguire i movimenti dell’altro, creando una sorta di adorabile simbiosi. Tuttavia, la rottura di questo legame può compromettere la loro salute psicofisica.

In aggiunta, la definizione di “coppia unita” si applica anche a coppie di animali che sono state adottate insieme dopo aver trascorso un lungo periodo con la stessa persona. In alcuni casi, gli animali potrebbero non avere un legame di sangue, ma aver formato un legame forte dopo un salvataggio.

Se un animale viene adottato con il termine “coppia unita” nel suo “curriculum”, significa che deve essere accolto come se fosse un unico animale, sottolineando l’importanza della coppia. Questo approccio è fondamentale non solo per il benessere psicologico degli animali, ma anche per facilitare la loro adattabilità e ridurre lo stress legato a un possibile abbandono.

In sintesi, il concetto di “coppia unita” evidenzia l’importanza del legame tra animali domestici e la necessità di considerarli come un’unità per garantire la loro salute e felicità dopo l’adozione. Questo legame può essere instaurato anche in assenza di parentela biologica, dimostrando così che i legami affettivi tra animali possono svilupparsi in diverse circostanze. La consapevolezza di questi aspetti è cruciale per chi desidera adottare animali domestici e contribuire al loro benessere.