Voleva fare il magistrato Eleonora Manta, 30 anni di Seclì, paese della provincia di Lecce. Era il suo sogno indossare quella toga. Poco tempo fa, dopo la laurea in Giurisprudenza aveva tentato il concorso in magistratura, ma non era andato bene. La giovane non aveva nessuna intenzione di mollare e voleva ritentare l’esame. Nel frattempo aveva vinto il concorso all’Inps, da qualche mese lavorava presso gli uffici di Brindisi.

“Una ragazza solare, taciturna, mai una parola di troppo. Difficile anche immaginare che potesse litigare con qualcuno”. La descrive così Katia Colangelo la responsabile del corso per il concorso in magistratura che Eleonora aveva frequentato due anni fa tra Lecce e Bari. “Non riesco proprio a credere che sia potuto accadere a lei – afferma la responsabile – era una ragazza pacata, molto studiosa, sempre con il sorriso. Molto spesso facevamo il viaggio in auto insieme, e ricordo un giorno di averla accompagnata a casa dove poi è accaduta la tragedia. Era serena e tranquilla”.

Eleonora Manta e il suo fidanzato Daniele De Santis il 21 settembre sono stati trovati senza vita nelle scale di un condominio di Lecce dove i due convivevano da qualche anno. Sono stati ammazzati a coltellate da un uomo, che ancora non ha un volto e un nome. Qualcuno li avrebbe visti litigare con un uomo prima in giardino, poi le urla nelle scale. “Spero solo che la magistratura alla quale lei tanto ambiva – conclude Katia Colangelo – possano restituire giustizia a questi due ragazzi”.

Daniele De Santis, 33 anni, invece faceva l’arbitro di calcio nel campionato di serie C, quest’anno finalmente ci sarebbe stato il grande salto in serie B. I suoi amici dell’associazione Arbitri italiani non si danno pace. La sera della tragedia circa 30 di loro si sono assiepati sino a notte fonda fuori dalla sua abitazione, sino a quando un carabinieri non li ha mandati via.

“Impossibile sarà dimenticare Daniele e il suo talento, – scrive Cosimo Carulli, giornalista di Telenorba, arbitro e amico fraterno di Daniele – la sua personalità dominante sul terreno di gioco, il suo atletismo, quel culto del regolamento preso come una religione laica, conosciuto a tratti a memoria. Perdiamo un fuoriclasse che quest’anno sarebbe andato in serie B meritatamente e un compagno di 14 anni di avventure nell’Associazione Italiana Arbitri”.”

“La morte di Daniele De Santis ci ha sconvolti. In attesa che si faccia chiarezza sull’accaduto, desidero esprimere il mio personale cordoglio e quello dell’intera FIGC alla famiglia e a tutta l’Associazione Italiana Arbitri per una perdita così grave”. Con queste parole il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha commentato la notizia.