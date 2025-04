Coppia trovata morta in casa a Pavia

Una coppia è stata trovata morta a Confienza, provincia di Pavia, nel pomeriggio dell’8 aprile. La donna, di 66 anni, era in cucina con segni di coltellate, mentre il marito di 68 anni è stato ucciso da un colpo di arma da fuoco, probabilmente con un fucile da caccia calibro 12, di cui era regolarmente in possesso. I carabinieri della compagnia di Vigevano, che stanno indagando sul caso, ipotizzano un possibile omicidio-suicidio.

L’allerta è scattata grazie alla moglie del figlio della coppia, che, non sentendo i suoceri dalla mattina, si è recata a casa loro e ha fatto la drammatica scoperta. Non risultano denunce o segnalazioni di conflitti tra i coniugi, ma rimane da accertare se avessero problemi di salute. I carabinieri hanno eseguito rilievi sul luogo per raccogliere ulteriori dettagli sull’accaduto.