Coppia trova un cane legato a catena nella nuova casa appena acquistata

Una coppia ha acquistato una nuova abitazione ma quello che ha trovato al suo interno li ha lasciati sconvolti

Una giovane coppia di novelli sposi ha acquistato una nuova casa e di certo non pensava di trovare al suo interno una sorpresa, infatti facendo un giro di perlustrazione nella nuova abitazione i coniugi si sono trovati ad osservare una situazione agghiacciante, legato in giardino c’erano un cane e un gatto , intrappolati probabilmente dai vecchi proprietari della casa.

Legato ad un albero in giardino vi era uno splendido cagnolone e non solo, con lui libero di muoversi c’era anche un tenero felino che miagolava disperatamente. Molly, un pitbull di circa dieci anni era legata a un albero .

A quanto pare i precedenti proprietari di casa durante il trasloco avevano deciso di prendere tutto ciò che ritenevano importante lasciando indietro i loro animali domestici. Il gatto era libero di muoversi mentre la dolce Molly attendeva pazientemente qualcuno che la liberasse.

La giovane coppia era inconsapevole della sorpresa che li aspettava, infatti aveva accettato di prendere in custodia gli animali dei vecchi proprietari come parte dell’accordo per l’acquisto della casa ma non avrebbe mai pensato di trovarli in quelle condizioni.

Non appena firmato i documenti i coniugi si sono precipitati nella loro nuova casa per conoscere i nuovi membri della loro famiglia ma quando sono arrivati notando che il cane era legato sono rimasti sconvolti, perché legare un cane all’interno della propria abitazione ?

Arrivati in casa i nuovi proprietari hanno immediatamente liberato la povera Molly che ha immediatamente rivelato la propria gratitudine e soprattutto la propria dolcezza.

La coppia ha deciso di offrire a Molly e al gattino una casa amorevole, colmando il vuoto lasciato dai precedenti proprietari. La vita di Molly e del dolce felino è cambiata radicalmente, passando da stare legata in giardino ad accompagnare la coppia praticamente ovunque, i due nuovi genitori umani hanno quindi deciso di donargli finalmente la vita che ogni cane merita

@mollysnewlife The people that sold our house to us left behind their 10yr old dog they had since it was a puppy. I was so stressed we wouldnt get the house and something bad would happeb to her. We are going to maje her life so good. She will never be left all alone tied to a tree. 😭😢@roodytoots ♬ Running Up That Hill (A Deal With God) [2018 Remaster] – Kate Bush