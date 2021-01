BOLZANO – È durata un’ora e mezza l’udienza di garanzia dopo il fermo di Benno Neumair, il 30enne in carcere da 36 ore con l’accusa di avere ucciso e fatto sparire i genitori, Peter Neumair e Laura Perselli, tra il 4 e il 5 gennaio. Come era prevedibile, e come gli hanno consigliato i suoi difensori, l’uomo – che deve rispondere di duplice omicidio aggravato e occultamento di cadavere – si è avvalso della facoltà di non rispondere: nella casa circondariale di via Dante l’udienza di fronte al gip Carla Scheidle è stata dunque un botta e risposta tra i pm che hanno in mano l’inchiesta, Igor Secco e Federica Iovene (coordinati dal procuratore capo Giancarlo Bramante) e i legali di Benno, Flavio Moccia e Angelo Polo.

Botta e risposta “sui presupposti del fermo giudiziario”, spiegano gli avvocati, che hanno chiesto la scarcerazione del loro assistito. La giudice deciderà se confermare il fermo oppure no nel primo pomeriggio. Benno Neumair, il figlio della coppia bolzanina scomparsa nel nulla la sera del 4 gennaio, è stato fermato l’altra notte, dopo 25 giorni di indagini. L’unico indagato iscritto nel fascicolo è lui ed è su di lui che da subito si sono concentrati i sospetti degli inquirenti. Fino all'”aggravamento” del quadro indiziario con l’ “acquisizione di nuovi elementi”, che giovedì ha fatto scattare il fermo di Benno. Il 30enne si è presentato in procura nella notte tra il 28 e il 29 gennaio in compagnia dei suoi legali, che poco prima avevano ricevuto l’ordinanza.

“Nessuna confessione e nessuna dichiarazione”, tengono a precisare i difensori dell’istruttore di fitness e supplente di matematica. Che però si è fatto avanti spontaneamente in procura e poi dai carabinieri che lo hanno portato in carcere. I magistrati continuano a mantenere massimo riserbo sull’inchiesta, come hanno fatto dal primo giorno. Perché ora ritengano di avere abbastanza elementi in mano per chiedere la custodia cautelare, secondo i difensori di Neumair “non è chiaro. Dovremo leggere le carte, che sono voluminose”, dicono. La sola ordinanza di fermo sarebbe composta da un’ottantina di pagine: ma sono centinaia le pagine nelle quali gli inquirenti hanno sviluppato tutto il quadro indiziario a carico di Benno. Anche se i legali del 30enne negano, la voce che circola in ambienti giudiziari è che un importante contributo sia arrivato dalle analisi nei laboratori del Ris sui tanti reperti cristallizzati insieme ai carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Bolzano. Il Ris non ha solo analizzato le tracce di sangue sul ponte sull’Adige a Ischia Frizzi, che apparterebbero a Peter Neumair, e altre tracce sulla Volvo della coppia, ma soprattutto tutti i reperti prelevati durante il sopralluogo nell’appartamento in via Castel Roncolo e infine i vestiti di Benno che la sua amica Martina Alegre, con la quale aveva passato la notte della scomparsa di Laura e Peter, aveva lavato. Per poi consegnarli in un secondo momento agli inquirenti. Altro particolare che emerge è che la ragazza (ancora indagata per favoreggiamento) nei giorni dopo la scomparsa dei genitori di Benno si è fermata a dormire nella casa dove l’uomo abitava insieme a papà Peter e mamma Laura. Ed è sui 25 giorni che trascorrono dal 4 gennaio al fermo di Benno che gli investigatori hanno ingrandito minuziosamente ogni elemento utile: a partire dai “contatti” dell’uomo. Con amici e amiche più che con i parenti, coi quali dopo l’avviso di garanzia è gradualmente calato il gelo. Tra gli indizi raccolti, oltre a quelli di cui sopra, ci sarebbero anche i tentativi di Neumair di contattare alcuni testimoni dell’inchiesta. Forse, chissà, la

stessa Martina: la ragazza conosciuta su Tinder che frequentava da qualche mese e dalla quale passa la notte dei misteri. Secondo i pm Benno arriva da Martina nel suo bilocale di Ora dopo avere ucciso i genitori, caricati sulla Volvo di famiglia e gettati nell’Adige dal ponte di Vadena. Il tentativo di inquinare le prove e dunque di sviare le indagini è un elemento ulteriore che spinge la procura a fermare Benno e a mandarlo in carcere. “E’ molto provato, è rinchiuso in una cella del carcere di via Dante per il momento in solitudine ma sta affrontando questa esperienza con angoscia, nonostante io ed il collega Angelo Polo avessimo sempre pensato che fosse necessario prepararlo anche ad una circostanza di questo tipo”, ha detto il legale Flavio Moccia.