I vestiti che Benno Neumair indossava la sera del 4 gennaio, la sera in cui, secondo gli inquirenti, potrebbe aver ucciso i suoi genitori, Peter Neumair e Laura Perselli, sono stati consegnati alla Procura da un’amica di Benno.

Era lei infatti a conservare quegli abiti perché quella sera il ragazzo di 30 anni, indagato per omicidio e occultamento di cadavere, era andato a trovarla a Ora, dove vive, 20 chilometri a sud di Bolzano, e aveva passato la notte da lei.

Appena arrivato, ha raccontato la ragazza, Benno si è fatto una doccia e lei, per cortesia, aveva messo i suoi vestiti in lavatrice e poi li aveva riposti in un armadio. La mattina successiva il giovane aveva indossato un cambio diverso.

La donna, che frequentava il ragazzo da un po’ di tempo, ha ora deciso di consegnare agli inquirenti tutti i vestiti di Benno che aveva in casa. Si tratta di tre t-shirt, una felpa, un paio di pantaloni e un paio di calzini. Il materiale dovrà essere analizzato dai Ris. La donna ha comunque detto agli inquirenti che i vestiti non erano sporchi, tantomeno presentavano macchie di sangue.

Oggi, intanto, proseguiranno le ricerche nella diga di Mori dei corpi di Laura Perselli e Peter Neumair, scomparsi da Bolzano ormai venti giorni fa.