Coppia nata ad Amici scoppia: l’annuncio sui social

Durante la ventiduesima edizione di Amici di Maria è nata una coppia formata da un cantante e una ballerina. Rita Pompili e Niveo si sono avvicinati e poco dopo è nato l’amore, i due hanno continuato la loro relazione anche una volta finito il programma.

“La nostra coppia? La relazione procede a gonfie vele. Lavoriamo tanto e ci supportiamo a vicenda. Abbiamo tanti progetti insieme. – ha raccontato Niveo a Superguida Tv – Di lei mi ha colpito il fatto che i sentimenti li vive sempre al massimo. Com’è stato vivere il rapporto fuori dalla scuola? All’inizio strano e surreale. Anche perché Amici è un po’ una bolla ed è un ambiente ovattato. Rivedere una persona così importante anche fuori dal programma è stato un po’ strano, però devo dire che è stato anche molto bello e stiamo benissimo. Da quando siamo usciti passiamo molto tempo insieme. La stimo sotto tutti i punti di vista, è una ragazza davvero meravigliosa oltre che piena di talento. Insieme stiamo facendo dei progetti e speriamo di realizzarli. In generale Amici è stato un mix di emozioni. Il ricordo più bello è stato il primo mese ad Amici. Avevo un sorriso stampato in faccia ogni volta che andavo a dormire e ogni volta che mi svegliavo la mattina. Durante questo percorso non è stato tutto rose e fiori. Ho avuto anche dei black out, momenti difficili in cui vedevo tutto nero. Mi sono preso anche qualche ramanzina da parte di Lorella”.

Scoppia la coppia formata da Niveo e Rita.

Poche ore fa Rita Pompili ha annunciato al rottura con Niveo. La ragazza in una storia Instagram ha rivelato che lei e il suo ex fidanzato hanno prese strade diverse: “Visto che siete stati tutti parte della nostra storia fin dall’inizio credo sia giusto comunicarvi che le nostre strade si sono separate. Nonostante tutto conservo sentimento di stima e affetto“. Per adesso Niveo invece non ha parlato.