Coppia lasciato soffrire il loro cane con una zampa rotta

La vicenda sconvolgente ha visto come protagonista un povero cagnolino che era stato lasciato a soffrire terribilmente per la rottura di una delle sue zampe dai suoi proprietari che avevano semplicemente ignorato il problema

Mirrabooka, in Australia il caso di un cagnolino ha scosso l’intera comunità la sua sofferenza è stato causata dai suoi proprietari che hanno ignorato il fatto che il povero cagnolino avesse una zampa rotta.

Cane con la zampa rotta ignorato dai proprietari

Una coppia di Mirrabooka è stata punita dalla legge per aver gravemente trascurato il benessere del loro Bull Mastiff di otto mesi di nome Nala La coppia formata da una donna di 35 anni e un uomo di 36 anni, è stata sanzionata con una multa di $2500 ciascuno e condannata a non avere più contatti con animali domestici per un periodo di almeno due anni.

Il caso è emerso in seguito a una visita effettuata a casa della coppia da un ispettore della RSPCA WA dopo una segnalazione sul continuo piangere di un cane

A quanto pare all’arrivo dell’ispettore Nala era in un evidente stato di sofferenza e non riusciva a utilizzare la zampa posteriore sinistra come se non bastasse il cane piagnucolava insistentemenete .

Durante la visita nella casa uno degli agenti ha notato che il cane stava soffrendo moltissimo a causa della ferita e nonostante le atrocità subite dalla cagnolina fossero venute a galla la coppia si è rifiutata di consegnare il cane nelle mani dell’RSPCA WA.

L’ispettore ha emesso un ordine scritto per far ricevere al cane le meritate cure veterinarie ma nonostante l’ordine esecutivo degli agenti la coppia non ha curato il cane costringendo RSPCA WA a sequestrare Nala.

Il cane è stato trasportato in una clinica veterinaria dove è stato scoperto il motivo della sua sofferenza ovvero una frattura alla zampa sinistra che le causava intenso dolore e le impediva di camminare e muoversi normalmente

Oltre alle multe, la coppia è stata anche condannata a pagare i costi legali e e veterinari per il cane. Il responsabile degli ispettori della RSPCA WA Kylie Green ha sottolineato l’importanza di prendersi cura degli animali domestici

Essere negligente con gli animali domestici comporta delle conseguenze, il benessere degli animali non dovrebbe mai essere compromesso. Grazie all’intervento tempestivo e alle cure ricevute Nala si è completamente ripresa e ora è sotto la custodia della RSPCA