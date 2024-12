Coppia gay aggredita a Milano: un 45enne ferito per aver mostrato il proprio amore

Due uomini sono stati aggrediti a Milano mentre camminavano mano nella mano nel quartiere Barona. L’aggressione è avvenuta poco prima della mezzanotte del 21 dicembre. Mentre passeggiavano in via Santa Rita da Cascia, un gruppo di passanti ha iniziato a insultarli con frasi come “Siete contro Dio e la natura” e “Fate schifo”. Questo comportamento verbale è rapidamente degenerato in violenza fisica: uno dei due uomini, un infermiere di 45 anni, è stato colpito in faccia da un pugno e ha dovuto recarsi all’ospedale San Paolo per ricevere cure. Fortunatamente, ha riportato solo ferite lievi ed è stato dimesso il giorno successivo.

L’incidente ha suscitato indignazione e preoccupazione per l’aumento dell’omofobia. Gli aggressori sono fuggiti prima che i carabinieri potessero intervenire, poiché la coppia aggredita aveva contattato il 112. Entrambi i membri della coppia hanno espresso l’intenzione di presentare una denuncia contro ignoti. Le forze dell’ordine hanno iniziato le indagini analizzando i filmati di videosorveglianza presenti nella zona per identificare il gruppo che ha aggredito i due uomini.

Luca Paladini, consigliere regionale di Patto Civico e amico di una delle vittime, ha condiviso l’accaduto sui social media, sottolineando che l’episodio rappresenta un esempio di un clima sempre più ostile verso la comunità LGBT in Italia. Ha evidenziato come questo clima sia alimentato da certi esponenti di partiti di centrodestra, insinuando un collegamento tra la retorica usata in politica e il comportamento violento dei cittadini.

L’aggressione a Milano riecheggia altre segnalazioni di episodi omofobi nel paese, come l’aggressione a Roma presso il Gay Center, dove una coppia è stata brutalmente picchiata. Questi eventi hanno sollevato un dibattito più ampio sulla sicurezza e i diritti della comunità LGBT in Italia, ponendo in discussione l’atteggiamento sociale e politico verso l’uguaglianza dei diritti.

La situazione mette in evidenza la necessità di una maggiore sensibilizzazione e protezione per le persone LGBTQ+, in un contesto che continua ad affrontare discriminazioni e violenze basate sull’orientamento sessuale.