Coppia esplosiva scritturata per The Couple, il reality di Ilary Blasi

Il prossimo 7 aprile, Ilary Blasi tornerà su Canale 5 con un nuovo programma intitolato The Couple, uno spin-off del Grande Fratello, noto in Spagna come Gran Hermano Duo. Tra i possibili concorrenti, sono emersi nomi di ex vipponi come Alex Belli, Soleil Sorge, che ha recentemente fatto scalpore sui social, e Samantha De Grenet. Gli autori avrebbero contattato anche una coppia molto apprezzata sul web, che ha partecipato di recente a Sanremo.

Nicole Pallado e Gianmarco Zagato, nel loro podcast, hanno svelato di essere stati invitati a prendere parte a questo reality, che avrà luogo in prima serata. Nicole ha fornito alcune informazioni sul programma, spiegando che si parteciperà in coppie e si affronteranno prove fisiche. Zagato ha aggiunto che non sono ancora sicuri se accetteranno l’invito, ma la proposta è stata fatta.

Il comunicato ufficiale di The Couple anticipa che il reality promette emozioni forti, dinamiche coinvolgenti e colpi di scena, e sarà guidato da Ilary Blasi. I partecipanti saranno volti noti e persone comuni, legati da diversi tipi di relazione, come coppie, parenti, amici e rivali storici. Tutti dovranno affrontare una convivenza forzata, con sfide inattese e la possibilità di vincere un montepremi. Ogni coppia dovrà confrontarsi con le proprie debolezze e, alla fine, solo una avrà la possibilità di trionfare, con il pubblico che avrà l’ultima parola sulla vittoria finale.