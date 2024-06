Coppia eliminata a Temptation Island? “Hanno preso in giro la redazione”

Due settimane fa Novella 2000 ha lanciato un rumor secondo il quale a pochi giorni dall’inizio delle registrazioni di Temptation Island ci sarebbe già stata una coppia eliminata. Secondo il noto settimanale una fidanzata dopo che il compagno non si sarebbe presentato ad un falò di confronto sarebbe scappata verso il villaggio dei fidanzati e avrebbe incontrato il suo ragazzo, infrangendo così le regole della trasmissione. Ieri anche Biagio D’Anelli ha parlato di eliminazione per due volti del programma, ma ha dato delle motivazioni un po’ diverse.

“Se è vero che due fidanzati sono stati eliminati? Sì, io so delle cose e lo troverai anche sul settimanale Nuovo Tv e qui lo dico in anteprima, qui anticipo un po’ una cosa che svelerà la prossima settimana. So che questa coppia eliminata ha preso un po’ in giro la redazione.

Che poi prendere in giro una redazione così seria e così capace e soprattutto così attenta. Quelli della Fascino sanno bene come lavorare e non è una sviolinata, sono bravi in quello che fanno. Tentare di prenderli in giro è folle. Poi questi due sono stati scoperti e quando sono andati lì in Sardegna hanno trovato una produzione seria che ha detto loro ‘ve ne dovete andare’. Come se io andassi a Uomini e Donne a dire che voglio trovare la donna della vita e poi fuori avessi otto relazioni diverse. La redazione si accorge di tutto”! Io conosco gli autori lì e so quanto lavorano e sono capaci.

Altri altarini li sto aspettando. In generale amo quel programma, ma lo preferisco dalla seconda puntata. All’inizio tutti amano la compagna e il compagno, poi dalla seconda tutti iniziano a vedere gli addominali e impazziscono. Io dalla seconda lo apprezzo molto. Poi ricordatevi che gli autori fanno un grande lavoro e non è che prendono le persone a casaccio, c’è sempre un criterio valido per la scelta. Scelgono persone che hanno già problemi o crepe nel loro vaso. Ed è giusto così, almeno o risani il vaso o lo rompi del tutto e vai avanti”.