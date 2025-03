Coppia di Uomini e Donne verso La Coppia di Ilary Blasi

Secondo Deianira Marzano, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto potrebbero partecipare a “The Couple”. I due, dopo aver lasciato “Uomini e Donne” nella scorsa stagione e aver affrontato una crisi, hanno deciso di riprovare a stare insieme, superando i problemi passati. Questa dinamica potrebbe renderli adatti per “Temptation Island”, ma poiché il reality è ora riservato a coppie non famose, la loro alternativa sarebbe “The Couple”.

Recentemente, TvBlog ha svelato i nomi di dieci vip contattati per il cast del programma, anche se non tutti hanno accettato. Tra i candidati spiccano Soleil Sorge e Alex Belli, quest’ultimo potrebbe partecipare con la compagna Delia Duran, se non scelto per “L’Isola dei Famosi”. Samantha De Grenet potrebbe entrare in gioco insieme a suo figlio, da poco maggiorenne. Altri nomi emersi includono Lory Del Santo, Corinne Clery ed Eva Henger, tutte già note per le loro apparizioni in reality. Si parla anche di Gloria Guida e di sua figlia Guendalina Dorelli, mentre i due uomini ultimi contattati sono Guillermo Mariotto, che ha rifiutato l’invito a causa di impegni, e Paolo Ciavarro, la cui partecipazione è incerta per un lutto recente.

In aggiunta, sono stati contattati Gianmarco Zagato e Nicole Pallado. La situazione attuale resta incerta, con varie speculazioni sui partecipanti e le dinamiche che potrebbero svilupparsi all’interno del programma.