Coppia di Uomini e Donne annuncia la rottura: “Ognuno per la sua strada”

Lo scorso settembre Lavinia Mauro e Alessio Corvino sono tornati a Uomini e Donne, presentandosi alla corte di Maria come coppia e lei ha raccontato del periodo successivo alla scelta: “Le cose vanno benissimo, meglio del previsto. In questi mesi lui ha mostrato dei lati che non avevo visto qui dentro. Non sapevo che fosse così simpatico. Invece è sempre allegro, fa battute, qua non mi aveva fatto vedere questa sua parte. Quindi sono molto contenta di come sta procedendo la storia“. Due mesi fa però hanno iniziato a circolare i primi rumor di una crisi, visto che i due hanno smesso di farsi vedere insieme sui social, poi sono circolate delle voci su una possibile partecipazione dei due a Temptation Island.

Venza ieri ha rivelato che la coppia (in crisi) avrebbe davvero preso parte al reality mariano, ma a quanto pare non sarà così. Oggi infatti L’ex tronista e Alessio hanno annunciato la rottura. Con un le stesse identiche parole la Mauro e Corvino hanno dichiarato che la loro storia è arrivata al capolinea e che adesso ognuno andrà per la sua strada. Quindi niente Temptation.

Lavinia e Alessio: la coppia annuncia la rottura.

“A volte abbiamo bisogno del nostro tempo, del nostro spazio..

A volte abbiamo bisogno di metabolizzare cambiamenti e di riflettere senza intromissioni.

Mettere noi stessi al primo posto, non per egoismo, ma per necessità.

Scrivo queste parole per dirvi che dopo un periodo complesso, io e Lavinia abbiamo deciso di proseguire ognuno per la propria strada.

Questo, però, non cambia il bene e la stima che c’è tra di noi.

Ci teniamo a tutelare la relazione che c’è stata e il rapporto che ad oggi c’è tra di noi.

Grazie a tutte le persone che, con tatto e non con invadenza, ci hanno sempre dimostrato il loro affetto, il loro sostegno e continuano a farlo.

A loro, rivolgo un GRAZIE enorme.

Vi voglio bene”.

