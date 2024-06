Coppia di Temptation Island, ex naufrago: “Lui andava con una mia amica fino a poco fa”

Alex e Vittoria sono una coppia che parteciperà alla prossima edizione di Temptation Island, ma su loro è uscito già un gossip per niente positivo. A parlare è stato Matteo Diamante che ha accusato il lui della coppia di aver avuto fino a poco tempo fa una relazione con una sua amica, nonostante si professi fidanzato “da un anno e nove mesi”.

“Ho uno scoop di tradimento, ebbene sì signore e signori” – ha esordito Matteo Diamante – “Come di consueto oggi torno con una nuova reaction su una delle coppie di Temptation Island e dovrò anche confermarvi uno scoop, ma andiamo a vedere la coppia. Si tratta di Vittoria e Alex, fidanzati da un anno e nove mesi. Il re della coppia, si fa per dire, sei tu Alex, ti è caduta la corona”.

Coppia di Temptation Island, Matteo Diamante: “Lui andava con una mia amica fino a poco fa”

“Questa è la prima coppia che ha stabilito il record mondiale di aver litigato ancora prima di entrare, senza neanche un falò di confronto. Tra l’altro era uscito un discorso con una mia carissima amica, la quale in teoria sono tre anni che si vedeva con questo Alex e andavano a letto fino a poco fa. Era stata invitata da Alex a questa festa di compleanno (quella in cui aveva tenuto fuori la fidanzata) e non c’era andata. Io dico queste cose perché ho le prove, non sto insultando nessuno, ma sto solo elencando dei dati di fatto”.

Diamante ha poi aggiunto:

“Questa è follia, innanzitutto non c‘è rispetto per la redazione. Vanno lì come coppia fidanzata da due anni, loro sono di Torino e mi è stato detto che lui non si è mai fatto vedere in giro con lei, allora qui si spiega tutto del perché lei non è stata invitata al compleanno. Invitare altre ragazze e non invitare la fidanzata? Lui si tocca il naso, che è sintomo di insicurezza, lei è inc4zzatissima, gliene sta dicendo di ogni e lui non riesce neanche a difendersi”.

Alex e Vittoria, una volta usciti dal programma, risponderanno a queste insinuazioni?