Alex Belli e Delia Duran sono una coppia aperta?

Per “coppia aperta” si intendono quei rapporti non monogami per scelta di entrambi. I “tradimenti” così come sono intesi nel linguaggio tradizionale di fatto non esisterebbero, dato che entrambe le persone della coppia sarebbero a conoscenza della possibilità che il proprio partner possa avere rapporti con altri o altre, fatti alla luce del sole.

Jessica Selassié, Samy Youssef e la stessa Soleil Sorge credono che Alex Belli e Delia Duran siano una aperti, ma questa teoria è stata smentita oggi a Verissimo dai due interessati.

“Noi non siamo una coppia aperta, la nostra è libertà mentale: quello che ci ha unito fin dall’inizio è proprio questa libertà che abbiamo”, ha raccontato l’attore. “Libertà di raccontare che una coppia può essere open mind, sempre però portando rispetto. Lì al GF Vip Alex non mi ha portato rispetto“, ha chiuso Delia Duran. Proprio quest’ultima, fra le pagine di Novella 2000, aveva detto di non essere in una coppia aperta perché cattolica.

Delia Duran su Alex Belli: “Coppia aperta? Siamo cattolici” https://t.co/ynsF82pdDr #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 15, 2021

Coppia aperta? No! Ma Delia ha perdonato Alex.

Delia Duran ha perdonato Alex Belli, come confessato a Silvia Toffanin.

“Alex ha vissuto in una bolla per tre mesi dove non è riuscito a contenersi. Lui ha sbagliato e non mi ha portato rispetto. Ma lo amo così tanto che ho deciso di perdonalo per quello che ha fatto. Credo nel nostro amore che è unico e vero. Noi ci amiamo per quello che siamo”.

E a proposito della foto apparsa sui social che ritraeva Delia mentre baciava un altro uomo, la modella venezuelana ha rivelato:

“È stato un bacio finto. L’ho fatto per vendetta. Volevo ingelosirlo per capire fino a che punto poteva arrivare”.

La storia è chiusa?