Coppia a processo per occupazione abusiva a Racconigi

Il Comune di Racconigi ha denunciato una coppia italiana per occupazione abusiva di un alloggio di edilizia popolare. La denuncia è stata presentata dal vicesindaco Alessandro Tribaudino e ha portato alla sbarra la coppia, accusata di essersi installata nell’alloggio abitato da un cittadino cinese che era tornato in patria per un mese.

Un inquilino aveva allertato il Comune dopo aver sentito un cane abbaiare e aver visto le luci accese in casa del vicino. Il vicesindaco ha riferito che il nucleo era composto da quattro persone, tra cui i due coniugi, i due figli e un cane, e che il cane aveva fatto parecchi danni. Il Comune ha quantificato le perdite subite in oltre 2.900 euro, tra cui 1.400 euro di riscaldamento, 1.014 euro di luce e un centinaio di euro di acqua potabile, oltre all’affitto da 50 euro al mese.

Dopo otto mesi, è stato possibile cacciare gli “abusivi” e lasciare l’abitazione al legittimo occupante. Il maresciallo capo Donato Damato ha condotto gli accertamenti e ha individuato la coppia, scoprendo che era stata messa a disposizione gratuitamente un’altra unità abitativa, ma che la coppia non l’aveva occupata. Il processo proseguirà il 9 marzo.