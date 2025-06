Coppe Europee: I Club di San Marino Pronti al Grande Salto

I club della Repubblica di San Marino, qualificati per le prossime competizioni europee, sono stati accolti dai Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi presso il Palazzo Pubblico. All’evento, che segue una tradizione consolidata, erano presenti le delegazioni della Vitus, del Tre Fiori, de La Fiorita e del Murata per il futsal. Durante l’incontro, il segretario di Stato allo Sport, Rossano Fabbri, ha aperto le discussioni, seguite dagli interventi del presidente della Federcalcio, Marco Tura. Al termine, i Capitani Reggenti hanno portato i loro auguri alle squadre, seguiti da un omaggio di maglie.

Le formazioni sanmarinesi stanno ora preparando i loro impegni in Europa. La Virtus, campione in carica, sarà la prima a scendere in campo nella Champions League, sfidando il Zrinjski Mostar dalla Bosnia. L’andata si giocherà il 8 luglio allo San Marino Stadium, mentre il ritorno è programmato per la settimana successiva. Nella Conference League, il Tre Fiori e La Fiorita inizieranno il loro percorso il 10 luglio. Il Tre Fiori giocherà in casa contro gli armeni del Pyunik, mentre La Fiorita affronterà il Vardar in trasferta, per poi disputare il ritorno il 17 luglio a San Marino.

Recentemente, il segretario generale della Federcalcio, Luigi Zafferani, e il vicepresidente Simone Grana hanno partecipato al FIFA Executive Football Summit a Miami. Durante l’incontro, hanno avuto l’opportunità di interagire con dirigenti FIFA e rappresentanti di varie federazioni, affrontando temi riguardanti lo sviluppo del calcio femminile e importanti iniziative FIFA. I partecipanti hanno anche assistito alla partita Boca Juniors contro Bayern Monaco al Hard Rock Stadium.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: sport.quotidiano.net