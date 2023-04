Coppe europee, bilancio positivo per le italiane

In Europa League sorride la Juve che vince sullo Sporting Lisbona, con un piede e mezzo già in semifinale di Conference League la Fiorentina

Bilancio tutto sommato positivo per le tra squadre italiane impegnate nelle gare d’andata dei quarti di finale delle coppe europee. In Europa League sorride la Juventus che vince sullo Sporting Lisbona 1-0, meno la Roma che perde a Rotterdam 1-0 con il Feyenoord. Con un piede e mezzo già in semifinale di Conference League la Fiorentina che stravince in Polonia 1-4 contro il Lech Poznan.