Coppa Louis Vuitton, Luna Rossa batte American Magic e vola in finale verso la Coppa America

Il 19 settembre 2024, Luna Rossa ha battuto American Magic nella semifinale della Louis Vuitton Cup, vincendo la serie con un punteggio di 5-3 e guadagnando così l’accesso alla finale contro Ineos Britannia, che si terrà a partire dal 26 settembre.

Nell’ottava regata di semifinale, Luna Rossa ha ottenuto una vittoria dominante chiudendo con un vantaggio di oltre 700 metri rispetto agli avversari americani, che erano reduci da tre vittorie consecutive. Questa semifinale rappresenta un momento significativo per la squadra italiana, che partecipa alla sua quinta finale di Louis Vuitton Cup dal 2000 ad oggi. Nel corso della regata, i timonieri Francesco Bruni e Jimmy Spithill hanno mostrato grande abilità e strategia, realizzando scelte vincenti che hanno permesso di sovrastare il team del New York Yacht Club.

La finale contro Ineos Britannia, che avrà luogo a Barcellona, si svolgerà al meglio delle 13 regate, con il primo team a raggiungere sette vittorie che si aggiudicherà il titolo di Louis Vuitton Cup e avrà l’opportunità di sfidare il campione in carica, Team New Zealand, nella 37esima America’s Cup. Luna Rossa ha una storia ricca e complessa nelle competizioni: ha già vinto la Louis Vuitton Cup in due occasioni, nel 2000 e nel 2021 (quando il torneo era conosciuto come Prada Cup), ma ha subito la sconfitta nell’America’s Cup contro Team New Zealand in entrambi i casi. Inoltre, il team è stato fermato anche in altre due finali, nel 2007 e nel 2013, sempre contro i neozelandesi.

Il percorso di Luna Rossa ha dimostrato la resilienza e il talento della squadra, che ora si prepara a una sfida cruciale nella competizione. La direzione strategica intrapresa finora e l’esperienza accumulata nelle competizioni passate potranno risultare fondamentali nell’affrontare Ineos Britannia e, in caso di successo, nel cercare di conquistare finalmente l’America’s Cup. I fan e gli appassionati di vela attendono con entusiasmo l’inizio della finale.