Coppa Italia volley femminile Italia

Martedì 30 dicembre alle ore 20.00 si giocherà la partita Novara-Milano, un quarto di finale della Coppa Italia di volley femminile. La partita si disputerà al PalaIgor e sarà una sfida molto equilibrata, poiché si fronteggiano la terza e la sesta forza del girone d’andata di Serie A1, entrambe desiderose di interrompere il dominio di Conegliano nella conquista di scudetti e trofei entro i confini nazionali.

Milano si presenterà alla partita dopo la grande vittoria contro Conegliano, mentre Novara ha prevalso contro Bergamo al tie-break. La squadra di Milano avrà la possibilità di schierare l’opposto Paola Egonu, le schiacciatrici Khalia Lanier e Rebecca Piva, la palleggiatrice Francesca Bosio e le centrali Anna Danesi e Hena Kurtagic. A guidare Novara saranno la bomber Tatiana Tolok, i martelli Britt Herbots e Mayu Ishikawa, le centrali Federica Squarcini e Sara Bonifacio e la regista Carlotta Cambi.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV per gli abbonati e sarà disponibile la diretta live testuale su OA Sport. Il calendario completo prevede che la partita si svolga martedì 30 dicembre alle ore 20.00. Non è prevista la diretta tv, ma sarà possibile vedere la partita in streaming su VBTV per gli abbonati e seguire la diretta live testuale su OA Sport.

