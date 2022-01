La Fiorentina si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia grazie alla vittoria ai tempi supplementari per 5-2 allo stadio ‘Maradona’ contro il Napoli. I viola passano in vantaggio con Vlahovic al 41′, tre minuti dopo pareggio di Mertens, poi gli ospiti restano in dieci nel recupero del primo tempo per l’espulsione del portiere Dragowski.

Al 12′ della ripresa gli ospiti tornano in vantaggio con Biraghi, nel finale di secondo tempo gli azzurri restano prima in dieci per l’espulsione di Lozano al 39′ e poi in nove per il doppio giallo comminato a Fabian Ruiz al 48′. Nonostante l’inferiorità numerica i partenopei trovano il 2-2 al 50′ con Petagna che manda il match ai supplementari dove i gigliati dilagano con i gol di Venuti al 106′, Piatek al 108′ e Maleh al 119′. La Fiorentina affronterà ai quarti l’Atalanta.