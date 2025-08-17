30.8 C
Da StraNotizie
Coppa Italia: Milan sfida Bari, sorprese nelle eliminatorie

Nella giornata di oggi si svolgono diversi incontri di Coppa Italia. Il Milan scenderà in campo a San Siro alle 21.15 per affrontare il Bari. Altri match in programma includono Monza-Frosinone, Parma-Pescara e Cesena-Pisa.

Ieri si è verificata la prima grande sorpresa del torneo, con il Palermo che ha eliminato la Cremonese. La partita, terminata 0-0 dopo 90 minuti, è andata ai calci di rigore, dove il portiere Bardi ha parato il tiro decisivo di Johnsen. I siciliani, guidati da Pippo Inzaghi, avanzano così e affronteranno la vincente di Udinese-Carrarese.

Anche a Cagliari ci sono stati calci di rigore: i sardi hanno avuto la meglio sull’Entella dopo un pareggio 1-1 nei tempi regolamentari. I rossoblù erano andati in vantaggio con un rigore di Piccoli, ma hanno sbagliato un’altra opportunità con Mina. Poco dopo, un autogol di Deiola ha permesso all’Entella di pareggiare. La lotteria dei rigori ha premiato il Cagliari, grazie a un errore di Marconi, e la squadra sfiderà ora la vincente di Monza-Frosinone.

Nel pomeriggio, il Como, partito in svantaggio con il Sudtirol, ha ribaltato la situazione, segnando tre gol in tre minuti grazie a una prestazione eccezionale, e affronterà il Sassuolo nei sedicesimi di finale. La giornata si era aperta con la vittoria per 4-0 del Venezia sul Mantova, e i veneti, allenati da Stroppa, affronteranno la vincente di Verona-Audace Cerignola. Domani si giocheranno le ultime quattro partite della fase.

