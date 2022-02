Il Milan travolge la Lazio per 4-0 nei quarti di finale della Coppa Italia e vola in semifinale, dove andrà in scena il doppio derby contro l’Inter. I rossoneri conquistano la qualificazione con una prestazione eccellente. La formazione di Pioli sblocca il risultato al 24′ con Leao, che sfrutta alla perfezione il lancio di Romagnoli. L’attaccante affonda e buca Reina di sinistro: 1-0. Leao, in versione suggeritore, griffa anche il raddoppio. Slalom in area avversaria, assist per Giroud che deve solo appoggiare il pallone in porta: 2-0 al 41′.

Prima dell’intervallo arriva il tris e cala il sipario sulla sfida. Giroud, dopo la doppietta nell’ultimo derby di campionato, si ripete. Stavolta l’assist è di Theo Hernandez, il centravanti francese ringrazia e fa ancora centro: 3-0, game over già all’intervallo. La Lazio di Sarri praticamente non tira in porta, il Milan amministra partita ed energie. Con un filo di gas, i rossoneri calano il poker all’85’: Kessie sfrutta un rimpallo e fulmina Reina, 4-0 e Milan in semifinale.