La Juventus cala il poker e si impone senza problemi 4-1 sulla Sampdoria negli ottavi di finale di Coppa Italia. Alla squadra di Max Allegri, in tribuna squalificato, sono bastati i gol al 25′ di Cuadrado, al 52′ di Rugani, al 67′ di Dybala e al 77′ di Morata su calcio di rigore. Serve a poco alla Samp, in attesa del nuovo tecnico Giampaolo, la rete di Conti al 63′. I bianconeri nei quarti della Coppa nazionale affronteranno la vincente della sfida tra il Sassuolo e il Cagliari in programma domani.