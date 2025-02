Coppa Italia, Juventus-Empoli 3-5: flop bianconero ai rigori

Sarà l’Empoli a sfidare il Bologna in semifinale di Coppa Italia, dopo aver battuto la Juventus 5-3 ai calci di rigore, dopo un pareggio 1-1 nei tempi regolamentari. La Juventus, in una forma inaspettata, ha pareggiato grazie a un gol spettacolare di Thuram che ha risposto al vantaggio iniziale di Maleh. Tuttavia, ai rigori, la Juventus ha fallito due tiri con Vlahovic e Yildiz, mentre l’Empoli ha segnato tutti i suoi tentativi, portandosi così a una storica semifinale.

L’Empoli ha iniziato con una formazione giovane, mentre la Juventus, con diverse assenze, ha schierato Thuram e Vlahovic in attacco. Il match ha visto l’Empoli andare in vantaggio al 24’ con un bel gol di Maleh. La Juventus ha faticato a reagire e ha rischiato di subire un secondo gol nel primo tempo, ma ha trovato l’1-1 al 66’ con un grande gesto tecnico di Thuram.

Nel finale, entrambe le squadre hanno avuto opportunità per segnare, ma il punteggio è rimasto invariato, costringendo le squadre ai calci di rigore. La Juventus ha iniziato male, sbagliando il primo rigore. Nonostante l’Empoli abbia dimostrato determinazione, il tecnico juventino, Thiago Motta, ha espresso la sua vergogna per la performance della squadra, evidenziando l’importanza dell’atteggiamento e della meritocrazia nel calcio. Motta ha sottolineato che il club non può tollerare simili comportamenti e ha invitato i giocatori a ripartire con una mentalità diversa per rispettare la storia della Juventus.