Coppa Italia, Juve-Inter: dove vederla in tv

La semifinale d’andata in programma oggi all’Allianz Stadium di Torino alle 21

Andata delle semifinali di Coppa Italia tra Juve e Inter oggi, martedì 4 aprile, alle 21 all’Allianz Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Davide Massa è l’arbitro designato per il match.

“È una semifinale, bisogna creare i presupposti per il passaggio del turno. Sarà una sfida molto più complicata di quella di campionato di San Siro”. Massimiliano Allegri ha presentato così in conferenza stampa l’andata delle semifinali di Coppa Italia contro l’Inter di Simone Inzaghi, il cui ritorno a San Siro sarà il 26 aprile.

“Domani (oggi, ndr) giochiamo contro una squadra che sta attraversando un momento complicato perché viene da tre sconfitte ma resta una squadra forte”, ha aggiunto Allegri sullo stato di salute dei nerazzurri.