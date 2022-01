L’Inter batte l’Empoli per 3-2 dopo i supplementari negli ottavi di finale di Coppa Italia e si qualifica per i quarti di finale, dove attende la vincente della sfida tra Roma e Lecce.

La formazione di Inzaghi sblocca il risultato al 13′ con Sanchez, a segno con un colpo di testa dopo la combinazione Vidal-Dumfries. Il cileno, entrato dopo soli 5 minuti per sostituire l’infortunato Correa, fa centro: 1-0 e match apparentemente in discesa per i campioni d’Italia. L’Inter trova spazi e sfiora il raddoppio almeno in un paio di occasioni: al 20′ ci prova Dumfries, al 29′ è il turno di Lautaro. In entrambi i casi, il portiere Furlan evita il raddoppio.

Il match resta aperto, l’Empoli comincia la ripresa con aggressività e pareggia al 61′. Asllani crossa, Bajrami è puntuale all’appuntamento: conclusione vincente, 1-1. I toscani mettono la freccia al 76′ con la collabrazione di Radu. Il colpo di testa di Cutrone colpisce la traversa, il pallone carambola sul portiere nerazzurro e finisce in rete: 1-2. L’Inter vacilla ma non crolla e al fotofinish trova il pari. Sponda di Dzeko, conclusione acrobatica di Ranocchia: 2-2 al 91′, si va ai supplementari. I padroni di casa rimettono la testa avanti al 104’. Sensi riceve palla da Sanchez e spara dal limite: 3-2.