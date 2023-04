Coppa Italia, Fiorentina-Cremonese 0-0: viola in finale con l'Inter

Basta lo 0-0 al Franchi alla Fiorentina per eliminare la Cremonese e approdare così alla finale di Coppa Italia. Nella semifinale di andata i viola si erano infatti imposti per 2-0, ipotecando la finale. L’ultimo atto della competizione vedrà la Fiorentina opposta all’Inter, che in semifinale ha eliminato la Juventus.

ITALIANO – “La Fiorentina in finale di Coppa Italia dopo 9 anni? Non è una questione mia personale, è una questione della società e della squadra in questa stagione incredibile”, dice il tecnico viola Vincenzo Italiano a Mediaset. “Oggi era la 50esima partita che disputavamo e non stiamo mollando, stiamo continuando a spingere e ad andare forte. Oggi abbiamo fatto una gara attenta e matura, siamo felici per questo regalo a questa gente. Dico sempre che il Franchi in queste condizioni può darci una mano grandiosa, siamo felici di aver fatto questo regalo a tutta Firenze”, aggiunge. “Abbiamo imparato la lezione della Conference, non subire gol era un obiettivo oggi, non volevamo far rientrare in partita la Cremonese e l’abbiamo fatto bene. Potevamo segnare ma l’obiettivo era passare il turno e andare in finale. I ragazzi hanno interpretato la gara con il ricordo della Conference dove eravamo in vantaggio e l’abbiamo complicata e abbiamo badato al sodo. Quando c’è l’andata e il ritorno l’importante è passare il turno. Il calo in campionato è dovuto alle tante partite? Secondo me qualcosa le coppe tolgono sotto tutti gli aspetti. Siamo alla 50esima partita e tante altre squadre sono alla 31esima, abbiamo giocato quasi un girone in più rispetto ad altre squadre. Abbiamo perso qualche punto in campionato ma ora se rimettiamo di nuovo l’attenzione di qualche gara fa qualche punto in più lo possiamo fare anche in campionato”, conclude.