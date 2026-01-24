Coppa Italia femminile Italia

La semifinale di Coppa Italia di pallavolo femminile vedrà l’Imoco Volley Conegliano affrontare l’Igor Gorgonzola Novara. La partita inizierà alle 15.30 e sarà seguita da un’altra sfida tra Scandicci e Chieri alle 18.00. La favorita per la vittoria finale è Conegliano, ma Novara è una squadra in crescita totale, nonostante gli infortuni. Le Pantere di Daniele Santarelli devono essere attente, considerando le due finali perse in Supercoppa italiana contro Milano e al Mondiale per Club contro Scandicci.

