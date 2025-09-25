19.4 C
Roma
Coppa Italia e Europa League: aggiornamenti dal calcio italiano

Da StraNotizie
Il calcio europeo è in pieno fermento con l’inizio della fase a gironi della seconda competizione per club dopo la Champions League. I match di Coppa Italia proseguono, offrendo emozioni e colpi di scena.

La Roma ha debuttato con successo nell’Europa League, vincendo 2-1 contro il Nizza. I gol sono stati segnati dai difensori Ndicka e Mancini, mentre nel finale il Nizza ha accorciato le distanze con un rigore di Moffi, ma la squadra giallorossa ha mantenuto la calma, tornando in Italia con un risultato positivo.

Nel frattempo, il Como ha trionfato 3-0 contro il Sassuolo, con una doppietta di Jesus Rodriguez e un gol di Douvikas. La formazione di Fabregas ha dominato il match, garantendosi un posto agli ottavi di finale senza grosse difficoltà.

In Coppa Italia, il Parma ha superato lo Spezia dopo un’ardua battaglia ai calci di rigore, seguendo un pareggio 2-2 nei tempi regolamentari. Nonostante l’espulsione di Plicco, i Crociati hanno trovato la forza di imporsi, assicurandosi il passaggio al turno successivo, dove affronteranno il Bologna.

Nelle altre partite della serata, si sono registrate vittorie per club come Midtjylland, Dinamo Zagabria, Ludogorets, Friburgo e Braga nell’Europa League. La Roma, sebbene soddisfatta per la vittoria, ha invitato i suoi giocatori a mostrare una maggiore determinazione, come sottolineato dal mister Gasperini.

A conclusione di una serata vibrante, ci si prepara per ulteriori emozioni nei prossimi match di Coppa Italia ed Europa League.

