Coppa Italia di sitting volley vinta da Nola e Pisa

I Santi Ortopedie Nola e Dream Volley Pisa hanno vinto la Coppa Italia di sitting volley, rispettivamente nella categoria maschile e femminile. L’evento si è svolto a Siderno e ha visto la formazione campana maschile imporsi in finale sulla Scuola di Pallavolo Fermana con il punteggio di 3-0.

La Gas Sales Bluenergy SV ha completato il podio, vincendo la finale per il terzo e quarto posto contro l’Acqua S. Bernardo Cuneo con il punteggio di 3-0. La vittoria di Nola è arrivata dopo una prestazione superlativa della squadra, che aveva già regolato Cuneo per 3-0 in semifinale.

Nel primo set della finale maschile, Nola ha preso il comando, ma la Fermana ha rimontato e pareggiato sul 10-10. La gara si è fatta intensa, con la Scuola di Pallavolo Fermana che ha compiuto il sorpasso, ma Nola ha ripreso il comando grazie a un ottimo turno in battuta dell’ungherese Robert Kertesz.

Nola ha chiuso il set in proprio favore sul 25-23. Nel secondo set, la Fermana ha iniziato forte, ma Nola ha ripreso il controllo del gioco e ha chiuso il set sul 25-17. Nel terzo set, Nola ha preso il comando e ha gestito il vantaggio, vincendo il set 25-18 e la Coppa Italia maschile.

Vittorio Pasciari è stato eletto MVP della Coppa Italia maschile. In ambito femminile, il Dream Volley Pisa ha vinto la Coppa Italia, guidato da Eva Ceccatelli, dopo la conquista della coppa Italia precedente.

La giornata delle finali femminili ha visto il Dream Volley Pisa affrontare la Cedacrì GiocoParma in finale. Il primo set è stato caratterizzato dall’equilibrio, con le due squadre che si sono alternate al comando, fino a quando un ace di Sara Cirelli ha regalato il punto del +5 a Pisa.

La Dream Volley Pisa ha continuato a spingere e ha chiuso il set sul 25-7. Il secondo set ha visto Parma portarsi avanti, ma Pisa ha risposto e ha trovato il pareggio, per poi vedere la Cedacrì GiocoParma chiudere il set in proprio favore 25-23.

Nel terzo set, Pisa ha preso il comando e ha chiuso il set sul 25-17. Nel quarto set, l’equilibrio ha caratterizzato l’inizio, ma Pisa ha spinto forte e ha chiuso il set sul 25-19, aggiudicandosi la Coppa Italia femminile. Sara Cirelli è stata eletta MVP della manifestazione.