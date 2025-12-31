7.1 C
La Coppa Italia di pallavolo femminile si sta avvicinando alla Final Four di fine gennaio a Torino. I quarti di finale si sono giocati nella serata precedente e hanno determinato il tabellone delle semifinali.

Nella parte sinistra del tabellone, la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, campionessa in carica, ha vinto contro Bergamo, mentre l’Igor Gorgonzola Novara ha escluso la Numia Vero Volley Milano.

Nella parte destra, la Savino Del Bene Scandicci ha vinto in cinque set contro la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, perdente dell’imbattibilità mantenuta per tutto dicembre. Anche la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ha vinto, sconfiggendo l’Eurotek Laica Uyba.

I risultati dei quarti di finale e gli accoppiamenti per le semifinali, in programma il 24 e 25 gennaio all’Inalpi Arena di Torino, sono stati determinati. Le semifinali vedranno la partecipazione delle quattro squadre vincitrici dei quarti di finale.

