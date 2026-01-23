12.3 C
Coppa Italia delle Regioni 2026

Da stranotizie
Coppa Italia delle Regioni 2026

Mercoledì 28 gennaio, alle ore 15, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, si svolgerà la presentazione della Coppa Italia delle Regioni 2026 “Sulle strade di Coppi e Bartali – Il ciclismo professionistico 2026”. Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, darà il benvenuto ai presenti.

All’evento interverranno Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in videocollegamento, e Roberto Pella, Presidente Lega del Ciclismo Professionistico. Ci sarà anche un dialogo con i campioni del ciclismo Alessandro Ballan, Paolo Bettini, Gianni Bugno, Claudio Chiappucci, Maurizio Fondriest, Francesco Moser, Vincenzo Nibali e Giuseppe Saronni, moderato da Giada Borgato e Alessandro Fabretti. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta webtv.

