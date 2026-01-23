Mercoledì 28 gennaio, alle ore 15, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, si svolgerà la presentazione della Coppa Italia delle Regioni 2026 “Sulle strade di Coppi e Bartali – Il ciclismo professionistico 2026”. Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, darà il benvenuto ai presenti.

All’evento interverranno Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in videocollegamento, e Roberto Pella, Presidente Lega del Ciclismo Professionistico. Ci sarà anche un dialogo con i campioni del ciclismo Alessandro Ballan, Paolo Bettini, Gianni Bugno, Claudio Chiappucci, Maurizio Fondriest, Francesco Moser, Vincenzo Nibali e Giuseppe Saronni, moderato da Giada Borgato e Alessandro Fabretti. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta webtv.