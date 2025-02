Coppa Italia, Atalanta-Bologna 0-1: rossoblu in semifinale

Il Bologna batte l’Atalanta 1-0 nei quarti di finale di Coppa Italia graziato a un gol di Castro, subentrato all’80’. Questa vittoria consente ai rossoblù di tornare in semifinale dopo 26 anni, dove affronteranno la vincente tra Juventus ed Empoli. L’Atalanta, finalista nella precedente edizione, ha schierato Rui Patricio in porta a causa dell’infortunio di Carnesecchi. In difesa, insieme a Hien e Djimsiti, c’era Toloi, mentre le fasce erano presidiate da Zappacosta e Bellanova e il centrocampo da Ederson e De Roon. In attacco, Pasalic e De Ketelaere supportavano Retegui.

Il Bologna ha presentato qualche cambio, con Holm nella posizione di terzino destro al posto di De Silvestri. Lykogiannis, Lucumì e Beukema formavano la difesa davanti a Skorupski, mentre Pobega e Freuler riempivano la mediana. Dallinga, Ndoye, Odgaard e Fabbian componevano l’attacco.

La partita è stata caratterizzata da continui capovolgimenti. De Ketelaere ha sfiorato il gol al 7′, mentre il Bologna ha risposto con Odgaard al 19′. Entrambe le squadre hanno avuto occasioni, ma senza risultato fino all’infortunio di Odgaard al 40′, sostituito da Domìnguez. Nel secondo tempo, l’Atalanta ha intensificato il gioco, ma Skorupski ha mantenuto la sua porta inviolata.

Il momento decisivo è arrivato all’80’, quando Castro ha segnato di testa su assist di Lykogiannis. Nonostante le ultime disperate offensive, l’Atalanta non è riuscita a pareggiare, rimanendo delusa per l’eliminazione.