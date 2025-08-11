Coppa Italia 2025/26: confermato il nuovo format delle squadre

La Coppa Italia per la stagione 2025/26 seguirà lo stesso formato adottato negli ultimi tre anni. La Lega Serie A ha confermato la partecipazione di 44 squadre, comprendenti le 20 di Serie A, le 20 di Serie B e 4 selezionate dalla Lega Pro.

Le gare si svolgeranno con le squadre di maggiore caratura, definite teste di serie, che giocheranno in casa a partire dagli ottavi di finale. Tra queste otto squadre figurano nomi noti come Bologna, Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Roma, Fiorentina e Lazio.

Il format prevede partite ad eliminazione diretta, offrendo a tutte le squadre un’opportunità di competere e dimostrare il proprio valore. Con l’inizio della competizione, ci si aspetta un elevato livello di tensione e spettacolarità, tipico di un torneo che storicamente regala sorprese e momenti memorabili.